Россиянин поджег дом матери бывшей сожительницы

Под Брянском мужчина сжег дом матери бывшей сожительницы

В Брянской области суд рассмотрит дело местного жителя, поджегшего дом матери бывшей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным ведомства, мужчина повредил и уничтожил конструкции жилого дома. Его стоимость составляла более миллиона рублей. Кроме того, сгорело имущество на 700 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога») УК РФ. Фигурант вину не признает.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, который выпил и поджег спящего в коридоре общежития бездомного.