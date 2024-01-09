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09:03, 9 января 2024Силовые структуры

Российский подросток поджег спящего бездомного и лишил его жизни

СК России: на Сахалине пьяный 16-летний подросток заживо сжег спящего бездомного

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, который выпил и поджег спящего в коридоре общежития бездомного. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета (СК) по области Олеся Вознюк.

Подросток проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, ночью 7 января пьяный обвиняемый поссорился с 46-летним мужчиной без определенного места жительства. После этого бездомный уснул в коридоре, а подросток поджег полиэтиленовую упаковку и поднес ее к телу пострадавшего. В результате одежда мужчины загорелась. Таким образом несовершеннолетний лишил его жизни.

Ранее полицейские Читы задержали мужчину, подозреваемого в поджоге нежилого дома и 34 машин на автостоянке поблизости.

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