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13:15, 9 января 2024Среда обитания

Российское море «задымилось»

Черное море «задымилось» у берегов Севастополя

Черное море у берегов города Севастополя «задымилось». Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «ВЕСТИ КРЫМ».

На записи, снятой местными жителями, можно увидеть, как над волнами российского моря поднялся белый пар. По словам экспертов, дымка над морем представляет собой редкое природное явление, которое возникает лишь при резком падении температуры воздуха. В результате него морская вода отдает тепло, после чего получившийся пар перемещается ветром.

Ранее в январе в небе над Москвой заметили редкое явление — ледяные иглы. Их обнаружили на метеостанциях Домодедово, Шереметьево и Черусти. Синоптик Евгений Тишковец пояснил, что микроскопические ледяные кристаллы в небе появились из-за накрывших Центральную Россию аномальных морозов. Он добавил, что часто ледяные иглы образуют ночью светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо.

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      Полина Кислицына
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