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13:55, 9 января 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту задержали в Венесуэле из-за поломки двигателя

Рейс Conviasa из Внуково задержали в Венесуэле из-за поломки самолета

Фото: Ahmed Syed / Unsplash

Самолет авиакомпании Conviasa с россиянами на борту задержали в Венесуэле на шесть часов из-за неисправности. Подробности сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что лайнер иностранного перевозчика следовал из аэропорта Внуково рейсом Москва — Порламар — Каракас. Он вылетел из российского аэропорта вечером 7 января, однако застрял в первом городе по маршруту на шесть часов из-за поломки двигателя. Известно, что в итоге воздушное судно вылетело из Порламара около 12:00 в понедельник, 8 января, и прибыло в Каракас в 13:30 (20:30 по московскому времени).

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В результате задержки некоторые пассажиры не успели на стыковочные рейсы из венесуэльской столицы, их разместили в отеле. В авиакомпании подчеркнули, что путешественники смогут улететь из Каракаса лайнерами других перевозчиков

«Conviasa компенсирует таким пассажирам стоимость билетов Порламар — Каракас», — добавили в пресс-службе. Там также заверили, что сбой не повлияет на авиасообщение между Россией и Венесуэлой, поскольку рейсы из Внуково осуществляются раз в неделю.

Ранее аналитическая организация Cirium назвала самые пунктуальные авиакомпании мира. Лидером рейтинга стала латиноамериканская Avianca Airlines.

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      Мария Борисова
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