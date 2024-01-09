Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

Шойгу заявил, что за 2023 год ВСУ потеряли более 215 тысяч человек

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на тематическом селекторном совещании с руксоставом Вооруженных Сил (ВС) страны, в ходе которого озвучил потери украинской армии в живой силе и технике за 2023 год. По словам министра, потери противника превысили 215 тысяч человек.

Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения Сергей Шойгу Министр обороны России

Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), отчитался глава оборонного ведомства.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Попытки Киева пополнить ряды ВСУ не изменят ситуацию

Поиск Киевом возможностей пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменит ситуации на поле боя, а лишь затянет военный конфликт, убежден Шойгу.

С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии Сергей Шойгу Министр обороны России

Армия России продолжит последовательно достигать цели спецоперации, подчеркнул министр.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Задачи российских войск на 2024 год

Одной из ключевых задач является поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, обеспечивающей стратегический баланс в мире. Также продолжится оснащение армии и флота самым современным оружием, снабжение участвующих в СВО войск.

В наших ближайших планах — улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки Сергей Шойгу Министр обороны России

Приоритетным останется соцобеспечение участников СВО и членов их семей. Это касается и получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья и медобслуживания, рассказал Шойгу. Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности ВС, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников, заключил он.