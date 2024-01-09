Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?
Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на тематическом селекторном совещании с руксоставом Вооруженных Сил (ВС) страны, в ходе которого озвучил потери украинской армии в живой силе и технике за 2023 год. По словам министра, потери противника превысили 215 тысяч человек.
Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения
Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), отчитался глава оборонного ведомства.
Попытки Киева пополнить ряды ВСУ не изменят ситуацию
Поиск Киевом возможностей пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменит ситуации на поле боя, а лишь затянет военный конфликт, убежден Шойгу.
С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии
Армия России продолжит последовательно достигать цели спецоперации, подчеркнул министр.
Задачи российских войск на 2024 год
Одной из ключевых задач является поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, обеспечивающей стратегический баланс в мире. Также продолжится оснащение армии и флота самым современным оружием, снабжение участвующих в СВО войск.
В наших ближайших планах — улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки
Приоритетным останется соцобеспечение участников СВО и членов их семей. Это касается и получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья и медобслуживания, рассказал Шойгу. Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности ВС, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников, заключил он.