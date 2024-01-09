В Дагестане электрик выстрелил в отказавшегося платить за работу россиянина

В Дагестане полиция задержала 25-летнего жителя Кизилюртовского района, ранившего россиянина из травматического пистолета. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, незадолго до инцидента потерпевший обратился в автосервис из-за проблем с проводкой. После того, как все было сделано, электрик попросил плату за свой труд, однако владелец иномарки грубо ответил, что отдаст деньги потом. Когда мастер стал настаивать, мужчина ударил его кулаком в нос. Оскорбленный мастер выхватил оружие и произвел несколько выстрелов в спину обидчика.

В результате пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу. Его обидчика задержали и отвезли в участок.

В июне 2022 года сообщалось, что перед судом предстанет россиянин, который сжег не заплатившего ему за водительские услуги знакомого.