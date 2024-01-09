США значительно нарастили закупки российских товаров

Объем экспорта российских товаров в США вырос до $362,4 миллиона в ноябре

По итогам ноября 2023 года суммарный объем экспорта российских товаров в США значительно вырос в денежном выражении и достиг отметки в 362,4 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ежемесячного доклада о товарообороте Бюро переписи Соединенных Штатов.

Для сравнения, в октябре закупки российской продукции американскими импортерами оценивались лишь в 274,4 миллиона долларов. Таким образом, за последний месяц осени показатель вырос сразу на 88 миллионов.

В то же время ноябрьское значение сильно не дотянуло до уровня июня, когда из России в США была поставлена продукция на общую сумму в 411,7 миллиона. При этом в мае американцы закупили российской продукции на еще большую сумму (на 504 миллионов долларов).

За этот период времени суммарный объем экспорта американской продукции в Россию вырос более чем вдвое и достиг уровня в 69 миллионов, хотя в октябре находился на отметке в 34,8 миллиона. За месяц показатель увеличился на 34,2 миллиона, следует из данных ведомства.

Ноябрьское значение оказалось значительно выше уровней летних месяцев. В июне США отправили продукцию на сумму в 30,9 миллиона, в июле — на 35,6 миллиона, а в августе — на 32,1 миллиона. В свою очередь, в сентябре показатель находился на отметке в 38,4 миллиона, заключается в докладе Бюро переписи Соединенных Штатов.