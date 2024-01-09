Military Watch Magazine: Украина не сможет восполнить потерю самолетов Су-27

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут восполнить потерю самолетов Су-27, сбитых в результате российских ударов. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что в последние дни Украина потеряла как минимум два самолета Су-27, стоявших на вооружении украинских ВВС. «Эта модель истребителей не стоит на вооружении других государств, присоединившихся к Западу, что сделало невозможным восполнение потерь», — подчеркивается в материале.

Журналисты добавили, что ВСУ теряют не только технику, но и квалифицированных пилотов. Издание напомнило, что в начале недели стало известно об уничтожении пилота истребителя МиГ-29 с позывным Голубой Шлем. Также подчеркивается, что значительные потери украинской авиации связаны с применением российскими войсками самолетов Су-35, превосходящих по оснащению Су-27 и Миг-29.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения в соцсетях сообщило об уничтожении пилота истребителя МиГ-29 ВСУ. При этом украинские военные официально не подтвердили эту информацию.