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12:49, 9 января 2024Бывший СССР

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ с помощью бульдозера и избиений

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Ладыжине и избили настоятеля

Кадр: Telegram-канал «Миряни»

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ладыжине Винницкой области и избили его настоятеля. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Миряне».

В ночь на 9 января сторонники ПЦУ с помощью бульдозера снесли ограждение Казанского храма УПЦ и проникли на его территорию. После этого неизвестные выгнали прихожан на улицу и избили настоятеля отца Евгения.

На опубликованном видео запечатлен момент прибытия полиции к месту происшествия. Правоохранительные органы прибыли уже после того, как бульдозер и основная часть сторонников ПЦУ покинули территорию храма. Однако прихожане отмечают, что это не первая попытка захвата Казанского храма.

Ранее украинский проект «Опендатабот» сообщил, что из более чем восьми тысяч украинских церквей, относящихся к УПЦ, только 589 приходов перешли в состав ПЦУ. Как отмечается, церковный раскол не нашел поддержки в восточных регионах страны.

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      Юрий Леонов
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