В Литве прокомментировали речи о закрытии русских школ ужасной ошибкой

Глава Минэкономики Литвы: речи о закрытии русских школ являются ужасной ошибкой

Разговоры о закрытии в Литве школ с преподаванием на русском языке являются ужасной ошибкой, заявила литовский министр экономики и инноваций, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте. Ее слова передает РИА Новости.

Подобные речи она назвала стремлением набрать очки со стороны некоторых склонных к популизму политиков. «Не надо использовать этот вопрос для получения своих политических дивидендов, особенно в радикально правом кругу», — прокомментировала глава Минэкономики Литвы.

Ранее в января министр образования республики Гинтаутас Якштас допустил, что образование на русском языке в Литве могут прекратить. По его мнению, преподавание всех предметов только на языке национального меньшинства затрудняет интеграцию детей в общество. При этом Якштас подчеркнул, что сразу закрывать русские школы не следует, это нужно делать постепенно.