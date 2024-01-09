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00:00, 10 января 2024Бывший СССР

Украинцев уличили в отсуживании детей у матерей для уклонения от мобилизации

Украинцы начали фиктивно отсуживать детей у матерей для уклонения от мобилизации

Фото: Pogiba Aleksandra / Global Look Press

На Украине зафиксировали резкий рост числа разводов, по итогу которых мужчину отсуживают опеку над детьми у матерей. Абсолютное большинство таких дел в пользу отцов являются фиктивными, чтобы они смогли уклониться от воинской обязанности в рамках мобилизации, об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

Согласно статистике, в 2019 году суд принял решение о лишении матери права воспитания ребенка в пользу бывшего супруга лишь 133 раза. В 2022 году право опеки над детьми получили 859 мужчин, а в 2023 году было вынесено 2708 подобных решений. Причина может быть в том, что по закону военнообязанный имеет право на отсрочку от армии, если с ним проживает его несовершеннолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одесской области судью, который помогал уклонистам избежать мобилизации за взятки. В суде неверно определяли зарубежную прописку несовершеннолетних детей военнообязанных, что давало право последним беспрепятственно пересекать государственную границу.

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      Александра Синицына
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