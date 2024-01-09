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07:52, 9 января 2024Экономика

Поставки российского сжиженного газа за рубеж упали

«Ъ»: в 2023 году экспорт российского СПГ сократился на 2 процента из-за ремонтов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По итогам 2023 года российские заводы произвели 32,33 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на два процента меньше, чем годом ранее. Также на два процента сократился общий объем экспорта, хотя отдельно в декабре он оказался максимальным за год и на семь процентов выше, чем год назад. Об этом со ссылкой на подсчеты Kpler пишет «Коммерсантъ».

По оценке аналитиков, причиной такой динамики стали летние ремонты на линиях сжижения проектов «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». Так, первый произвел 19,88 миллиона тонн (21 миллион тонн в 2022 году), а второй — 10,2 миллиона (11,5 миллиона тонн).

Отчасти падение там удалось компенсировать за счет запуска СПГ-завода «Портовая СПГ» на Балтийском море, который за год произвел 1,47 миллиона тонн. Таким образом, несмотря на общее падение поставок за рубеж, экспорт в Европу в 2023 году даже вырос. С учетом Турции объем отгрузок составил 16,42 миллиона тонн против 16,25 миллиона годом ранее.

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В настоящее время Россия занимает около восьми процентов мирового рынка СПГ, это четвертое место после США, Катара и Австралии. По оценкам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, в 2024 году российский экспорт вырастет до 35,8-36,1 миллиона тонн, хотя по европейскому направлению показатели упадут до 12-13 миллионов.

Последнему обстоятельству могут поспособствовать потенциальные санкции на покупку российского СПГ странами ЕС, призывы Еврокомиссии не заключать новые долгосрочные контракты с российскими компаниями, а также введенные в ноябре прошлого года санкции США против «Арктик СПГ-2», что затруднит поставки с него в Европу.

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      Платон Щукин
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