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10:49, 9 января 2024Бывший СССР

В Белоруссии завершили расследование о крупнейшем скам-сообществе

СК Белоруссии завершил расследование о большом транснациональном скам-сообществе

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Белоруссии завершили расследование уголовного дела против одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, которое работало в республике. Об этом сообщил белорусский Следственный комитет (СК) в Telegram.

Уточняется, что преступную группу создали в 2021 году, в ее составе было более 700 участников из русскоязычных государств, в том числе Белоруссии, России и с Украины. Она специализировалась на хищении денег с карт-счетов пользователей торговых онлайн-площадок. По данным следствия, преступная группа использовала для этого «фишинговые» интернет-ресурсы.

В СК отметили, что с 2021 по 2023 год с использованием фишинга было совершено более шести тысяч хищений у граждан республики на сумму более 1,7 миллиона белорусских рублей (около 46 миллионов российских рублей). Главной фигурой скам-сообщества являлся 17-летний житель Минска, получавший пять процентов от всех украденных средств. В ведомстве добавили, что за полтора года участия в группировке он получил свыше 90 тысяч белорусских рублей (около 2,4 миллиона российских рублей).

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      Кристина Есикова
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