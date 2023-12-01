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20:03, 1 декабря 2023Наука и техника

Назван самый популярный способ мошенничества в интернете

Hornetsecurity: хакеры использовали фишинг для атаки чаще других способов

Фото: Christin Hume / Unsplash

Хакеры по всему миру использовали фишинг для атаки на пользователей чаще, чем другие способы мошенничества в интернете. Об этом сообщается в материале компании Hornetsecurity.

В отчете по кибербезопасности за 2024 год говорится, что хакеры использовали ссылки на вредоносные ресурсы на 144 процента чаще, чем в 2023 году. Доля подобных атак составила 30,5 процента. Однако популярнее всего оказался фишинг — мошенничество, связанное с проведением массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов. Доля фишинга составила 43,4 процента.

В ходе исследования специалисты проанализировали 45 миллиардов электронных писем. 36,4 процента сообщений были названы как нежелательные. 3,6 процента или около 585 миллионов оказались вредоносными. «Электронная почта по-прежнему остается самым ключевым методом атаки среди тех, которые используют злоумышленники», — отметил генеральный директор Hornetsecurity Дэниел Хофманн.

Аналитики заметили, что мошенники хорошо приспосабливаются к меняющейся среде. Так, в 2022 года Microsoft отключила функцию макросов в Office, из-за чего количество атак с использованием файлов DOCX и XLSX снизилось на 9,5 и 6,7 процента соответственно.

Организаторы фишинговых атак в своих сообщениях чаще прикрывались брендом DHL — 26,1 процента. На долю Amazon пришлось 7,7 процента, Fedex — 2,3 процента, LinkedIn и Microsoft — по 2,4 процента, Netflix — 2,2 процента.

В августе специалисты Федеральной комиссии по связи США предсказали резкий рост популярности фишинговых атак, проводимых через SMS. По словам государственных специалистов, эксперты частных компаний подтверждают возросшую угрозу фишинга.

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      Андрей Ставицкий
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