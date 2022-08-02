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Предсказан рост случаев SMS-фишинга

BleepingComputer: американцев предупредили о возросшем числе фишинговых атак через SMS

Фото: Unsplash

В США предсказали резкий рост популярности фишинговых атак, проводимых через SMS. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты медиа ссылаются на заявление Федеральной комиссии по связи США (FCC), в котором американцев предупредили об опасности фишинга. По словам экспертов организации, в последние годы мошенники все чаще используют короткие текстовые сообщения для распространения инфицированных ссылок.

В FCC отметили, что специалисты ведомства постоянно отслеживают жалобы потребителей на фишинг, однако не количество звонков или текстовых сообщений. Количество жалоб на нежелательные текстовые сообщения растет год от года. Так, в 2019 году на содержащие опасные ссылки SMS в FCC пожаловались 5700 американцев, в 2020 году — 14 000, 2021 году — 15 300. По состоянию на середину 2022 года специалисты зафиксировали уже 8500 жалоб.

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По словам государственных специалистов, эксперты частных компаний подтверждают возросшую угрозу фишинга. Так, по оценкам фирмы RoboKiller в июне потребители получили более 12 миллиардов отправленных хакерами SMS.

Журналисты подчеркнули, что мошенники используют убедительные приманки — ссылки, выдающие себя за сайты банков или других популярных сервисов. В большинстве случаев хакеры доносят до жертв информацию о том, что им необходимо подтвердить покупку или разморозить заблокированную кредитную карту.

Ранее аналитики фирмы ForgeRock рассказали, что за 2021 год было похищено более двух миллиардов логинов и паролей пользователей интернета. Специалисты отметили, что это на 35 процентов больше, чем в 2020 году.

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Андрей Ставицкий
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