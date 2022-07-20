Названо число украденных паролей в 2021 году

ForgeRock: в 2021 году злоумышленники похитили более двух миллиардов паролей

Аналитики компании ForgeRock назвали число украденных логинов и паролей в 2021 году. Об этом сообщает издание VentureBeat.

Журналисты медиа сослались на актуальный отчет Consumer Identity Breach Report. Согласно приведенным данным, за 2021 год было похищено более двух миллиардов логинов и паролей пользователей интернета. Специалисты отметили, что это на 35 процентов больше, чем в 2020 году.

Как правило, скомпрометированные данные включали имя жертвы, адрес, номер социального страхования (SSN), дату рождения, платежные или банковские реквизиты, приватную медицинскую информацию. Чаще всего злоумышленники крадут пароли с помощью фишинга и мошенничества с использованием социальной инженерии. По словам генерального директора ForgeRock Фрэна Роша, хакеры активно покупают украденные логины и пароли, так как с помощью этих данных можно получить определенную информацию о пользователе.

«Имена пользователей и пароли — самое слабое звено интернета. Мир ушел далеко за пределы того, что простой пароль может обеспечить достаточную защиту, и злоумышленники это знают», — подчеркнул Рош. По словам специалиста, общество нуждается в переходе на новые беспарольные системы входа.

В начале мая Apple, Google и Microsoft договорились запустить единый стандарт для авторизации в интернете. Производители девайсов и софта пообещали представить универсальную систему для безопасной аутентификации пользователей.