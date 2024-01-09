В Киевской области пожаловались на усиление мобилизации в селах

РИА Новости: жительница Киевской области пожаловалась на усиление мобилизации

Сотрудники военкоматов активизировали работу в украинских селах. На усиление мобилизации пожаловалась жительница Киевской области, передает РИА Новости.

«Представители ТЦК (военкоматов) совместно с участковыми в вечернее, темное время суток подъезжают, заходят во двор, вламываются в двери, если не открывают», — рассказала она.

Женщина добавила, что за 2 января в ее селе забрали около 70 военнообязанных, некоторых увезли в темное время суток.

Ранее в Одессе сотрудники военкоматов начали забирать мужчин из общественного транспорта. Очевидцы отметили, что силовики остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и загрузили в автобус.