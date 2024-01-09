Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 9 января 2024Бывший СССР

В Киевской области пожаловались на усиление мобилизации в селах

РИА Новости: жительница Киевской области пожаловалась на усиление мобилизации

Фото: Alex Babenko / Reuters

Сотрудники военкоматов активизировали работу в украинских селах. На усиление мобилизации пожаловалась жительница Киевской области, передает РИА Новости.

«Представители ТЦК (военкоматов) совместно с участковыми в вечернее, темное время суток подъезжают, заходят во двор, вламываются в двери, если не открывают», — рассказала она.

Женщина добавила, что за 2 января в ее селе забрали около 70 военнообязанных, некоторых увезли в темное время суток.

Ранее в Одессе сотрудники военкоматов начали забирать мужчин из общественного транспорта. Очевидцы отметили, что силовики остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и загрузили в автобус.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Девушка узнала об измене от попугая

      Суд вновь продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

      Стало известно о покупке Роналду особняка на «острове миллиардеров»

      Россиянин расчленил гостью после ссоры

      В России запретили продажу детям алкогольного мороженого

      Еще два украинских беспилотника перехвачены в небе над российскими регионами

      На Западе подтвердили проведение секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

      Аналитик допустил резкий скачок курса доллара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости