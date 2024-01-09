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11:02, 9 января 2024Россия

В Минобороны сообщили об отходе подразделений ВСУ на одном из направлений

Минобороны: ВСУ отошли на купянском направлении после неудачных попыток атаки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

На купянском направлении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены отойти после неудачных попыток атаки. Об обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО) рассказали в пресс-центре группировки войск «Запад». Сообщение опубликовал официальный Telegram-канал Минобороны России.

Противник предпринял четыре атаки в районе озера Лиман. Частям ВСУ противостояли военнослужащие 6-й общевойсковой армии.

Помимо этого, в ходе боев на указанном направлении были нанесены удары по опорным пунктам украинских войск. Суммарные потери ВСУ на участке составили более 110 человек, два танка, четыре единицы прочей бронетехники и три артиллерийских орудия, в том числе САУ «Гвоздика».

Ранее на краснолиманском направлении российские фронтовые бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами укрепрайон ВСУ. Удар был нанесен с безопасного расстояния. После сброса бомб летчики вернулись на аэродром.

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      Алан Босиков
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