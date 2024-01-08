Российские истребители Су-34 поразили укрепрайон ВСУ авиабомбами

МО РФ: российские Су-34 поразили укрепрайон ВСУ на краснолиманском направлении

Российские истребители Су-34 поразили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиационными бомбами ФАБ-500 на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие нанесли удар неуправляемыми авиабомбами с универсальным модулем коррекции и планирования с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения. После подтверждения попадания от разведки летчики вернулись на аэродром.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные с помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт.

