Российские истребители Су-34 поразили укрепрайон ВСУ авиабомбами
Российские истребители Су-34 поразили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиационными бомбами ФАБ-500 на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что военнослужащие нанесли удар неуправляемыми авиабомбами с универсальным модулем коррекции и планирования с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения. После подтверждения попадания от разведки летчики вернулись на аэродром.
Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные с помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт.