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07:10, 8 января 2024Россия

Российские истребители Су-34 поразили укрепрайон ВСУ авиабомбами

МО РФ: российские Су-34 поразили укрепрайон ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские истребители Су-34 поразили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиационными бомбами ФАБ-500 на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие нанесли удар неуправляемыми авиабомбами с универсальным модулем коррекции и планирования с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения. После подтверждения попадания от разведки летчики вернулись на аэродром.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные с помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт.

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      Марина Совина
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