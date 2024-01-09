В Москве отец и сын выпали из окна во время драки

В Москве отец и сын выпали из окна второго этажа во время драки

В Москве отец и сын выпали из окна во время драки в квартире на улице Генерала Карбышева. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Прохожие обнаружили двух мужчин, которые лежали под окнами дома. На место прибыли медики и полиция», — сообщил собеседник телеканала.

По его данным, врачи не смогли спасти отца, его сын получил травмы и был госпитализирован. Более подробных данных о его состоянии не приводится. Впоследствии правоохранители обнаружили на камерах видеонаблюдения момент драки родственников. Мужчины жили на втором этаже дома. Один из них имел две судимости.

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