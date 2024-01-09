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10:51, 9 января 2024Россия

В России ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки

Под Оренбургом десятилетний ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки

Фото: Gaby Dyson / Reuters

В Оренбургской области десятимесячный ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки. Подробности происшествия в селе Грачевка приводит портал OrenDay.

Согласно имеющимся данным, девочка играла с сестрой около новогодней елки. Ее мать на несколько минут ушла в ванную комнату. Вернувшись, женщина обнаружила осколки стекла на полу и во рту девочки. Испугавшись за жизнь дочери, россиянка обратилась к медикам.

Исследование показало нахождение в пищеварительных путях ребенка инородного тела. Девочку госпитализировали.

Ранее в Ленинградской области шестилетняя девочка попала в больницу после игра с новогодней гирляндой. Девочка меняла режимы работы гирлянды, после чего вдруг закричала. Ребенка госпитализировали с электротравмой.

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      Алан Босиков
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