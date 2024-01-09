В России резко изменилось количество выявленных случаев гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор: число случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ снизилось на 51,4 %

В первую неделю 2024 года количество случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снизилось на 51,4 процента. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства.

При этом в 46 регионах страны число выявленных случаев гриппа и ОРВИ превышает среднероссийские показатели. Заболеваемость COVID-19 снижается четвертую неделю подряд, за первую неделю наступившего года было выявлено 24 тысячи случаев (-56,4 процента по сравнению с показателями предыдущей недели).

В целом эпидемиологическая ситуация в стране остается управляемой и стабильной, отметили в Роспотребнадзоре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила резкое изменение статистических показателей новогодними праздниками. По ее словам, в этот период россияне реже обращаются за медицинской помощью. С наступлением рабочих дней контакты между людьми возобновляются, «и как правило мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января», — добавила Попова.

Ранее россиянам сообщили о начавшейся в стране тройной вирусной эпидемии. По данным «Известий», в основном распространяется А (H3N2). По оценке специалистов, спад заболеваемости возможен в феврале-марте.

