В российском торговом центре мигрант приставал к девочкам

В Иванове мигрант развращал девочек в торговом центре

Мигрант приставал к несовершеннолетним девочкам в Иванове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация, что иностранец домогается девочек в торгово-развлекательном центре в городе. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер и пообщались с потерпевшими. Мужчину разыскивают.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге полиция задержала оперативника уголовного розыска одного из отделений за секс с 13-летней школьницей.