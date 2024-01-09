Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 9 января 2024Россия

В российской пятиэтажке прогремел взрыв

В пятиэтажке на улице Максимова в Казани произошел взрыв газа, пострадавших нет

Кадр: Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В пятиэтажном доме в Казани прогремел взрыв. На улице Максимова в Авиастроительном районе взорвался газ, сообщило управление МЧС по республике в Telegram-канале.

После взрыва газа произошел пожар на кухне двухкомнатной квартиры, которая находится на пятом этаже. Его ликвидировали до приезда экстренных служб.

«В результате хлопка газовоздушной смеси повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, стеклопакет пластикового окна в помещении кухни. Несущие стены и межкомнатные перегородки не повреждены», — доложили в МЧС, уточнив, что в результате ЧП никто не пострадал.

Причиной взрыва в министерстве назвали нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Для ликвидации последствия происшествия в городе привлекались 19 человек и 5 единиц техники.

Ранее взрыв газа произошел в Ижевске — пострадал один человек. В результате оказалось повреждено остекление трех окон, несущие стены и перекрытия не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Известного российского поэта сбила машина в Москве. Он находится в тяжелом состоянии

      Россияне массово устремились в одну пляжную страну Азии

      Жена футболиста Смолова раскрыла секрет похудения на 17 килограммов после родов

      Россиян начнут предупреждать о критичном росте долгов

      Россиянам объяснили правила ухода за зубными имплантами

      Трое россиян жестоко избили двух прохожих за замечание

      Пушилин заявил о желании Запада затягивать конфликт на Украине до конца

      Известный актер высказался об исчезновении коренных москвичей

      Российским компаниям разрешили не имитировать продажу валюты

      В США восстановили связь с лунным модулем Peregrine

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости