В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа

В Ижевске произошел взрыв газа в четырехэтажном доме, пострадал один человек

В Ижевске на улице Воровского в четырехэтажном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщило управление МЧС по Удмуртии в Telegram-канале.

По данным спасателей, пострадал один человек, после взрыва пожара в двухкомнатной квартире на третьем этаже не последовало.

«В результате деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление 3 окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали», — сообщили в МЧС. Там уточнили, что причины ЧП устанавливаются.

Источник телеканала РЕН ТВ, в свою очередь, добавил, что в доме проживают 124 человека, их эвакуация не потребовалась.

Днем ранее, 27 декабря, в Ставрополе семь человек пострадали при взрыве в двухэтажном здании на улице Серова. На первом этаже строения сдетонировали газовые баллоны, в результате чего начался пожар.

В тот же день два человека пострадали при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Махачкале. К тушению возгорания привлекали 15 специалистов и 4 единицы техники. Из здания эвакуировали 25 местных жителей.