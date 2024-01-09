Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:29, 9 января 2024Бывший СССР

В Румынии украинские беженцы ополчились на бежавшего от мобилизации уклониста

В Румынии украинские беженцы набросились на бежавшего от мобилизации уклониста

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Румынии украинские беженцы ополчились на соотечественника, сбежавшего от мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Выяснилось, что уклонист покинул страну, переплыв пограничную реку Тиса. Позднее он начал «слишком активно выражать радость» в сети, что вызвало бурю негодования у других украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Они подкараулили уклониста и практически набросились на него с угрозами.

В ноябре 2023 года было подсчитано, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу. Еще 21 тысяча мужчин пытались покинуть страну, однако были задержаны правоохранителями. Из них 14 тысяч планировали пересечь границу пешком или вплавь, остальные же рассчитывали уехать с Украины с помощью поддельных документов, подтверждающих наличие серьезного заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Политически уже умер» На Украине высказались о будущем Зеленского после законопроекта о мобилизации

      В Румынии украинские беженцы ополчились на бежавшего от мобилизации уклониста

      В Германии назвали сроки начала переговоров России и Запада по Украине

      Раскрыты причины снижения сексуального желания у женщин

      В Британии оценили уничтожение предприятий ВПК Украины одним ударом

      Украине предрекли новую потерю территорий в 2024 году

      Партнерам с разными сексуальными предпочтениями назвали способы достичь гармонии

      Бойцы ВСУ сравнили российские бомбы с «открытыми вратами ада»

      При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек

      Байдена призвали уйти в отставку из-за госпитализации главы Пентагона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости