В Румынии украинские беженцы ополчились на бежавшего от мобилизации уклониста

В Румынии украинские беженцы набросились на бежавшего от мобилизации уклониста

В Румынии украинские беженцы ополчились на соотечественника, сбежавшего от мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Выяснилось, что уклонист покинул страну, переплыв пограничную реку Тиса. Позднее он начал «слишком активно выражать радость» в сети, что вызвало бурю негодования у других украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Они подкараулили уклониста и практически набросились на него с угрозами.

В ноябре 2023 года было подсчитано, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу. Еще 21 тысяча мужчин пытались покинуть страну, однако были задержаны правоохранителями. Из них 14 тысяч планировали пересечь границу пешком или вплавь, остальные же рассчитывали уехать с Украины с помощью поддельных документов, подтверждающих наличие серьезного заболевания.