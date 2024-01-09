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22:51, 9 января 2024Мир

В Словакии стартовала президентская избирательная кампания

МВД Словакии: в стране началась президентская избирательная кампания

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президентская избирательная кампания стартовала в Словакии, выдвижение кандидатов завершится 30 января. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Уточняется, что завершится она 21 марта, за два дня до выборов. Если потребуется проведение второго тура 6 апреля, она также завершится за 48 часов до этого срока, отметили в министерстве.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала 2024 год ключевым для демократии. Глава ЕК напомнила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в США. Она также призвала Евросоюз усилить обороноспособность и подчеркнула, что Европа должна сделать защиту ключевой задачей.

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      Юлия Мискевич
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