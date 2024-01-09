Сенатор Джабаров: Украина может потерять западных союзников из-за коррупции

Украина может потерять часть своих западных союзников из-за громких коррупционных скандалов. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, глубоко коррумпированной Украина начала становиться давно. Однако во время конфликта с Россией эта проблема обострилась ввиду притока денежных средств на Украину со стороны Запада. Джабаров отметил, что местные чиновники не могли не украсть эти деньги, «потому что они заточены на это были всегда». Он также предрек возникновение новых громких коррупционных скандалов в будущем.

Сенатор обратил внимание, что Запад закрывал глаза на проблему коррупции на Украине, пока Киев заверял в проведении успешного контрнаступления. Но после неудачи Киева грехи украинских чиновников, в том числе в области коррупции, «начали всплывать».

«Эти громкие коррупционные скандалы могут просто отвернуть от Украины большую часть их союзников, потому что на Западе вопросы коррупции более-менее остро стоят. На Украине вести эту борьбу просто невозможно», — заключил он.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в ВСУ. По его словам, аудит выявил совершенных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен за последние четыре месяца.