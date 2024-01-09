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21:11, 9 января 2024Мир

В США заявили о перехвате Российской армией стратегической инициативы на Украине

Бывший разведчик США Риттер: Российская армия перехватила инициативу на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия перехватила инициативу на Украине, и поэтому Москва не согласится с условиями Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

«Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет», — заявил он, добавив, что РФ уже нанесла Украине стратегическое поражение и поэтому «не пойдет на переговоры на условиях, приемлемых для Киева».

«Теперь украинцы в панике», — заключил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу, если не начнет мирные переговоры.

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      Глеб Бажуткин
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