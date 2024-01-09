На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Отмечается, что землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны. Подземные толчки зарегистрированы в районе Нурхак в 22:20 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километра.

31 декабря в провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошли три землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). В 19:52 в Хаккари произошел новый толчок магнитудой 3,5, а уже в 20:06 — третье магнитудой 4,5.

Также 4 декабря в Турции зафиксировали два землетрясения с разницей в несколько минут. Магнитуда первого составила 5,1, а магнитуда второго — 4,5. Эпицентр обоих находился возле города Муданья провинции Бурса на западе страны.