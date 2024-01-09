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00:35, 9 января 2024Силовые структуры

Задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Петербурге

Волк: задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Петербурге

Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press

Подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге пойманы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что сотрудники полиции установили личности подозреваемых и в кратчайшие сроки задержали.

8 января ведущий «Радио Sputnik», автор программы «Изолента» Трофим Татаренков заявил, что неизвестные обложили шинами дверь его квартиры в Петербурге, облили горючей смесью и подожгли. Инцидент произошел вечером 7 января, когда в квартире никого не было. Возгорание заметила соседка и вызвала пожарных. Татаренков предположил, что в этой истории есть «украинский след».

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      Марина Совина
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