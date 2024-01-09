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15:12, 9 января 2024Силовые структуры

Закрывший в холодильнике российского школьника продавец магазина получил срок

В Новосибирске осудили продавца магазина, закрывшего школьника в холодильнике

Фото: Sucharas Wongpeth / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирске 49-летний продавец магазина получил три года условного срока за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Об этом в понедельник, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 23 августа 2022 года осужденному не понравилось, что девятилетний школьник стал требовать от него убрать с прилавков магазина просроченные продукты. Мужчина закрыл ребенка в холодильной камере в подсобном помещении и удерживал там на протяжении некоторого времени.

19 декабря 2023 года сообщалось, что в Чувашии россиянин избил сожительницу и скинул ее в подвал, который заколотил.

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      Владимир Седов
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