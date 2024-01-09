Житель ФРГ прилетел в Россию ради помолвки, поругался с невестой и был ограблен

Житель Нюрнберга прилетел в Москву ради помолвки и был ограблен в отеле

Житель немецкого Нюрнберга прилетел в российскую столицу ради помолвки с возлюбленной, но вскоре поругался с ней и был ограблен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что Владимир прибыл из ФРГ в Москву в конце декабря, чтобы в Новый год сделать предложение своей местной девушке. Она ответила согласием на его предложение, однако вскоре пара поругалась. Мужчине пришлось переехать из квартиры невесты в отель, чтобы дождаться запланированного на 28 января вылета.

В гостинице путешественник познакомился с другим постояльцем, а тот, в свою очередь, предложил новому приятелю «уйти в запой». В течение нескольких дней мужчины выпивали, но 7 января Владимир понял, что его вещи пропали. Среди них в том числе были чемодан и ноутбук. Ущерб он оценил в 71 тысячу рублей.

Пострадавший обратился в полицию. Злоумышленник был задержан на автовокзале Саларьево. Он полностью признал вину.

Ранее отдыхающий в Таиланде познакомился с девушкой через приложение и лишился почти 300 тысяч рублей. Мужчина привел местную жительницу в свой номер в отеле, и она ограбила его, пока он был в ванной.

