Злоумышленники повредили газопровод на севере Германии

Spiegel: газопровод на севере Германии повредили на сумму 1,6 млн евро

Неустановленные злоумышленники повредили находящийся в процессе строительства газопровод для СПГ-терминала на севере Германии. Они просверлили в трубах восемь дыр, каждая из которых сделана на промежутке трубы в один километр. Суммарный ущерб оценивается в 1,6 миллиона евро, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

«Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном, как минимум, в восьми местах. По предварительным оценкам, предполагаемая диверсия нанесла ущерб на сумму не менее 1,6 миллиона евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дыры были проделаны с помощью профессионального оборудования, а детали инцидента расследуются прокуратурой.

Ранее парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер заявил, что генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк продолжает расследование диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», подорванных в 2022 году. Он подчеркнул, что в случае, если после завершения расследования будут найдены достаточные основания для возбуждения иска, генпрокурор направит обвинительное заключение в суд.