50-летний российский хоккеист высказался о решении возобновить карьеру

Возобновивший карьеру Хабибулин заявил, что это не рассчитано на долгий срок

Олимпийский чемпион по хоккею и тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин высказался о решении возобновить карьеру. Слова 50-летнего хоккеиста приводит ТАСС.

По словам спортсмена, сначала разговоры о возвращении на лед были шуткой, но потом они переросли во что-то более реальное. «Речь больше идет о какой-то разовой акции. Понятно, что ни на какую долгосрочную перспективу это не рассчитано», — отметил Хабибулин.

Россиянин добавил, что пока не выходил на лед и старается набрать форму в тренажерном зале. «Я долго не играл, и когда смотришь матч со стороны, то все видно, все читается. Но надо привыкнуть к скорости, и вообще, смогу ли я привыкнуть к ним», — отметил вратарь.

27 декабря стало известно, что Хабибулин начнет играть за нижегородское «Торпедо». Договор с 50-летним вратарем рассчитан до конца сезона.

Хабибулин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1994 по 2014 год. В 2004-м вместе с «Тампа-Бэй Лайтнинг» он одержал победу в Кубке Стэнли. Также вратарь является олимпийским чемпионом 1992 года.