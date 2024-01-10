Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице ее бренда Elizabeth Hurley Beach в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 58-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в бикини белого цвета. Верх изделия оформлен небольшими воланами, а низ — завязками на бедрах. Для фото звезда «Остина Пауэрса» распустила волосы и сделала себе макияж в стиле smoky eyes.

Поклонники оценили моложавый внешний вид артистки в комментариях под постом. «Если бы я могла носить это бикини, то точно бы купила его», «Шикарная», «Красотка», «Великолепная женщина», «Твоя красота вечна», — высказывались они.

В декабре американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек также поделилась откровенным фото. 57-летняя знаменитость предстала перед камерой в желтом бикини, оформленном цветочным принтом, и черных солнцезащитных очках.