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01:01, 10 января 2024Ценности

Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини

Фото: @elizabethhurleybeach

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице ее бренда Elizabeth Hurley Beach в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 58-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в бикини белого цвета. Верх изделия оформлен небольшими воланами, а низ — завязками на бедрах. Для фото звезда «Остина Пауэрса» распустила волосы и сделала себе макияж в стиле smoky eyes.

Поклонники оценили моложавый внешний вид артистки в комментариях под постом. «Если бы я могла носить это бикини, то точно бы купила его», «Шикарная», «Красотка», «Великолепная женщина», «Твоя красота вечна», — высказывались они.

В декабре американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек также поделилась откровенным фото. 57-летняя знаменитость предстала перед камерой в желтом бикини, оформленном цветочным принтом, и черных солнцезащитных очках.

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      Мария Винар
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