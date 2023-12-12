58-летняя популярная актриса показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в пляжной одежде собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя популярная артистка предстала перед камерой в слитном купальнике коричневого оттенка с глубоким декольте и завязками на шее. Знаменитость позировала с распущенными волосами и в рамках съемки продемонстрировала тело с разных ракурсов.

Также она надела блестящие босоножки на массивных платформах и высоких каблуках и золотистые браслеты и сделала макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их темными тенями.

Ранее в декабре американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась новым откровенным фото и порадовала фанатов. На размещенном снимке 57-летняя знаменитость предстала перед камерой в желтом бикини, оформленном цветочным принтом, и черных солнцезащитных очках.