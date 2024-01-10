Журналист CNN Бочурков: Украина находится в тяжелом положении

Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта с Россией. Об этом рассказал корреспондент американского телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков.

Официантка из полупустого кафе в Одессе рассказала репортеру, что жители «становятся беднее, с каждым месяцем все хуже и хуже».

Бочурков отметил, что настроение украинцев стало «мрачным» из-за проблем Киева на Западе. Вся страна опасается, что страна лишится новых пакетов финансовой помощи на фоне политической обстановки в США и Европе.

По словам журналиста, украинское правительство столкнулось с огромным финансовым дефицитом и, «по некоторым сообщениям», не сможет выплатить зарплаты бюджетникам в январе. «Часики тикают громче, чем когда-либо», — заключил он.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что если Киев не получит от Запада дополнительной финансовой помощи, то 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат.

