Секс принца Эндрю с несовершеннолетней девушкой якобы сняли на видео

Финансист Эпштейн якобы снял на видео секс принца Эндрю и президента Клинтона

В США суд обнародовал свидетельства одной из жертв финансиста Джеффри Эпштейна. По ее словам, существуют видеозаписи, на которых принц Эндрю насилует несовершеннолетнюю девушку, сообщает издание The Guardian.

Свидетельница Сара Рэнсом предоставила суду десятки фотографий, сделанных на частном острове Эпштейна. На них изображены он, его сообщница Гислейн Максвелл и девушки, которых они принуждали к сексу.

В число опубликованных документов также вошла электронная переписка, которую Рэнсом вела с корреспондентом газеты New York Post в 2017 году. В одном из писем она утверждала, что Эпштейн якобы снял на видео, как занимаются сексом британский принц Эндрю, бывший президент США Билл Клинтон и миллиардер Ричард Брэнсон.

Затем Рэнсом обратилась к корреспонденту New York Post еще раз и неожиданно отказалась от своих слов про видеозаписи Эпштейна. «Мне не следовало вам писать, — объяснила она. — Сожалею, что потратила ваше время». Газета не стала публиковать ее заявления.

Позднее Рэнсом сказала журналисту издания New Yorker, что выдумала видеозаписи, чтобы привлечь внимание к преступлениям Эпштейна и одновременно обеспечить себе безопасность. Она надеялась, что Эпштейн не тронет ее, поскольку будет бояться публикации компромата.

Сейчас Рэнсом вновь настаивает на том, что видеозаписи существуют. «Не секрет, что все записывалось, — цитирует ее издание Independent. — Многие пострадавшие подтвердили мои слова и не только они. Кроме того, я сама видела записи в его офисе».

После обнародования писем Рэнсом адвокаты Эпштейна заявили, что они не заслуживают доверия. По их словам, она сама признавалась, что соврала. Кроме того, Рэнсом до сих пор не продемонстрировала никаких доказательств, что видео существуют.

Рэнсом работала у Эпштейна с 2006 года. В 2017 году она подала в суд на него, Максвелл и их сообщников. Кроме того, она выступала в качестве свидетельницы во время рассмотрения иска Вирджинии Робертс-Джуффре против принца Эндрю.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. В 2008 году он был осужден за оплату услуг несовершеннолетней проститутки. 6 июля 2019 года его задержали в Нью-Йорке. 30 декабря 2021 года присяжные признали его пособницу Гислейн Максвелл виновной в принуждении несовершеннолетних к проституции.

Ранее сообщалось, что 3 января суд обнародовал первую часть документов, содержащих список из имен более 150 человек, так или иначе фигурировавших в деле Эпштейна. В их числе бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, принц Эндрю и миллиардер Билл Гейтс.