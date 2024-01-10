Блогерша примерила популярный в сети комбинезон и возмутилась видом своего пупка

Блогерша Далила (фамилия неизвестна) с никнеймом @heyyytheredalila примерила популярный в сети наряд и возмутилась видом своего пупка. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем коричневом комбинезоне с длинными рукавами, который якобы должен был визуально корректировать фигуру. Однако она отметила, что предмет гардероба не оправдал ее ожиданий. Так, юзерша продемонстрировала тело с разных ракурсов, в том числе повернувшись к камере передом и боком и продемонстрировав выпирающий живот.

«Пупок выглядит как гигантский вулкан. Я словно обнаженная и чувствую себя так некомфортно, что никогда не смогла бы выйти в этой одежде из дома», — заявила автор ролика.

В ноябре сообщалось, что пользовательница сети Эмма Макхью с никнеймом @itznotemmamc из Ирландии заказала топ на сайте ретейлера Shein и получила «бабушкины трусы».