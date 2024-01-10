Бортпроводника обнаружили бездыханным незадолго до вылета самолета

Бортпроводника British Airways обнаружили бездыханным незадолго до вылета

Бортпроводника британской авиакомпании British Airways обнаружили бездыханным незадолго до вылета. Об этом сообщает издание Metro.

Уточняется, что инцидент произошел 30 декабря на борту пассажирского самолета, летевшего из Лондона в Гонконг. По данным источника, 52-летний мужчина потерял сознание и упал на пол, ему пытался оказать помощь один из пассажиров, но спасти бортпроводника не удалось.

Известно, что для пассажиров лайнера забронировали места в близлежащих отелях, они вылетели рейсом на следующий день.

Ранее пассажирка самолета российской авиакомпании перестала дышать и потеряла сознание во время полета. 50-летняя женщина почувствовала себя плохо и позвала на помощь на высоте 10 тысяч метров.

