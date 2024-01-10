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16:35, 10 января 2024Путешествия

Бортпроводника обнаружили бездыханным незадолго до вылета самолета

Бортпроводника British Airways обнаружили бездыханным незадолго до вылета

Фото: Toby Melville / Reuters

Бортпроводника британской авиакомпании British Airways обнаружили бездыханным незадолго до вылета. Об этом сообщает издание Metro.

Уточняется, что инцидент произошел 30 декабря на борту пассажирского самолета, летевшего из Лондона в Гонконг. По данным источника, 52-летний мужчина потерял сознание и упал на пол, ему пытался оказать помощь один из пассажиров, но спасти бортпроводника не удалось.

Известно, что для пассажиров лайнера забронировали места в близлежащих отелях, они вылетели рейсом на следующий день.

Ранее пассажирка самолета российской авиакомпании перестала дышать и потеряла сознание во время полета. 50-летняя женщина почувствовала себя плохо и позвала на помощь на высоте 10 тысяч метров.

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      Марина Черняк
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