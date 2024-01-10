Двоих россиян осудили за перевозку взрывчатки в интересах украинских спецслужб

В Херсонской области двоих россиян осудили за перевозку взрывчатки

Суд в Херсонской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих российских граждан, задержанных при перевозке взрывчатки в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Их признали виновными по пункту «а» части 3 статьи 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Один из фигурантов получил 6,5 года колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей, а его сообщница — шесть лет три месяца колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

По информации ведомства, подсудимых завербовали сотрудники украинских спецслужб для совершения диверсий на территории Херсонской области в сентябре 2022 года. В апреле 2023 года они были задержаны сотрудниками ФСБ при перевозке самодельного взрывного устройства.

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