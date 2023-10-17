Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:47, 17 октября 2023Силовые структуры

Россиянин хранил у себя дома почти три с половиной килограмма взрывчатки

В Хабаровском крае полиция изъяла у 64-летнего мужчины 3,5 кг пороха

Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае полиция изъяла у 64-летнего жителя поселка Маго почти три с половиной килограмма пороха. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по краю.

В его квартире обнаружили 11 металлических банок, две картонные коробки и стеклянную банку, в которых хранилось взрывчатое вещество. При этом разрешения на это у мужчины не было. По его словам, часть пороха он купил для личных целей, а остальное досталось ему от друга.

В результате нарушителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Херсонской области полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии обнаружили у местного жителя тайник со взрывчаткой.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

    В России упал спрос на подержанные автомобили

    Под Петербургом пенсионерка разбирала вещи в сарае и нашла РПГ-26

    Мужчина подрался со схватившим его собаку злобным кенгуру и попал на видео

    Стало известно о возвращении в эфир «Модного приговора»

    Названы главные сложности похудения после 30 лет

    Российского экс-силовика приговорили к условному сроку за разглашение гостайны

    В США заявили о сдающихся в русский плен украинцах

    Ирина Безрукова показала фигуру в бикини на фото времен своей молодости

    Признание пойманного в Крыму украинского агента попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости