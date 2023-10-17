Россиянин хранил у себя дома почти три с половиной килограмма взрывчатки

В Хабаровском крае полиция изъяла у 64-летнего мужчины 3,5 кг пороха

В Хабаровском крае полиция изъяла у 64-летнего жителя поселка Маго почти три с половиной килограмма пороха. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по краю.

В его квартире обнаружили 11 металлических банок, две картонные коробки и стеклянную банку, в которых хранилось взрывчатое вещество. При этом разрешения на это у мужчины не было. По его словам, часть пороха он купил для личных целей, а остальное досталось ему от друга.

В результате нарушителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Херсонской области полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии обнаружили у местного жителя тайник со взрывчаткой.