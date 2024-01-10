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16:35, 10 января 2024Мир

Эрдоган обеспокоился гонкой вооружений в ряде стран из-за конфликта на Украине

Эрдоган: конфликт на Украине привел к гонке вооружений в ряде стран

Фото: Murad Sezer / Reuters

Конфликт на Украине привел к гонке вооружений в ряде стран, ранее считавших расходы на оборону бременем для бюджета. Данный факт обеспокоил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

По словам турецкого лидера российско-украинское противостояние «сдвинуло камни в мире». «Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Страны, которые еще 5-10 лет назад рассматривали оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений».

Президент отметил, что Турция в отличие от этих стран уже давно начала инвестировать в оборонную стратегию. «Ни один из успехов, достигнутых нашей страной, не является случайностью», — заключил он.

Ранее Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией. Он также подчеркнул, что существует необходимость возобновления работы зернового коридора.

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      Дарья Балацкая
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