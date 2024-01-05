Эрдоган предложил Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией

Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в мирных переговорах с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией. Об этом сообщает Anadolu.

По мнению Эрдогана, началу переговоров должно предшествовать объявление режима прекращения огня. Турецкий лидер также заявил Зеленскому о необходимости возобновления работы зернового коридора.

Два дня назад координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят готовности Москвы к переговорам с Киевом. О неактуальности переговоров говорил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.