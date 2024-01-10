Германия предложила Армении финансовую помощь за ряд антироссийских шагов

ФРГ предложила Еревану финпомощь за вывод российских пограничников из Армении

Германия предложила Еревану финансовую помощь в обмен на скорейший вывод российских пограничников из Армении и ряд других антироссийских шагов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как отмечает агентство, ФРГ стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада и максимально рассорить Ереван с Москвой. «Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц», — утверждает осведомленный источник.

Уточняется, что взамен Берлин окажет армянской стороне необходимую финпомощь. Кроме того, немцы обещают поддержать правительство Никола Пашиняна, которое пытается удержать карабахских армян от массовой эмиграции в страны Евросоюза.

Ранее депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф подсчитал, сколько миллионов евро Европейский союз потерял из-за введения антироссийских санкций. По подсчетам чиновника, фактические издержки уже превысили 500 миллионов евро.