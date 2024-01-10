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16:16, 10 января 2024Россия

Губернатор пожелал хорошего вечера оставшимся без света россиянам

Омский губернатор Хоценко пожелал хорошего вечера оставшимся без света жителям

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Омской области Виталий Хоценко пожелал хорошего вечера жителям региона, которые остались без света из-за аварии. Свой комментарий по ситуации глава опубликовал в Telegram-канале.

В своем видеообращении он отметил, что часть области и Омска находится без электроснабжения.

«Поручил министру энергетики срочно выехать на объект. Энергетики уже работают на подстанции. В целом у нас ситуация под контролем», — сказал глава российского региона.

В конце ролика Хоценко добавил фразу: «Хорошего вечера».

10 января стало известно, что половина Омска и почти треть области остались без света. Автоматическая аварийная защита сработала на подстанции «Таврическая», пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Энергетики пообещали устранить проблему в ближайший час. В Омской области сильная метель, возможно, она и стала причиной отключений.

Ранее сообщалось, что жители восточной части подмосковного города Электросталь начали жечь костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему.

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      Анна Щербакова
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