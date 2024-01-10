Губернатор пожелал хорошего вечера оставшимся без света россиянам

Омский губернатор Хоценко пожелал хорошего вечера оставшимся без света жителям

Губернатор Омской области Виталий Хоценко пожелал хорошего вечера жителям региона, которые остались без света из-за аварии. Свой комментарий по ситуации глава опубликовал в Telegram-канале.

В своем видеообращении он отметил, что часть области и Омска находится без электроснабжения.

«Поручил министру энергетики срочно выехать на объект. Энергетики уже работают на подстанции. В целом у нас ситуация под контролем», — сказал глава российского региона.

В конце ролика Хоценко добавил фразу: «Хорошего вечера».

10 января стало известно, что половина Омска и почти треть области остались без света. Автоматическая аварийная защита сработала на подстанции «Таврическая», пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Энергетики пообещали устранить проблему в ближайший час. В Омской области сильная метель, возможно, она и стала причиной отключений.

Ранее сообщалось, что жители восточной части подмосковного города Электросталь начали жечь костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему.

