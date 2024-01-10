Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:38, 10 января 2024Силовые структуры

Экс-главу футбольного клуба задержали по делу о взятке в 30 миллионов рублей

ФСБ задержала экс-главу ФК «Балтика» по делу о взятке в 30 миллионов рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Калининграде ФСБ задержала двоих россиян по делу о посредничестве во взяточничестве на сумму в 30 миллионов рублей. Об этом в среду, 10 января, «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, деньги от «клиента», которым на деле оказался сотрудник правоохранительных органов, предназначались неким лицам из Янтарного городского округа за незаконную передачу в аренду двух участков под строительство гостиницы. В момент получения первых десяти миллионов посредников задержали. Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, речь идет об экс-главе футбольного клуба (ФК) «Балтика» 62-летнем Дмитрии Чепеле и 33-летнем Георгии Шевченко.

Обоим предъявили обвинение, Чепеля до 29 февраля отправили в СИЗО, его 33-летнего подельника, признавшего вину в полном объеме, отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Силовики выясняют, правда ли у задержанных имеются коррупционные связи в муниципальном образовании или же они пытались обмануть «клиента».

10 января сообщалось, что военное следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ России, которые были арестованы за получение взятки от настоятеля московского католического храма святого Людовика.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Украина получит бронетранспортеры M577 от Литвы

      Названо идеальное время прогревания машины в мороз

      Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

      Ледяная глыба упала на голову россиянке

      Гособоронзаказ на поставку снайперских винтовок вырос

      Россиянам дали советы при замерзании в квартире из-за соседей

      Девочки-подростки спасли тонувших туристов на острове Барбадос

      Китай уверил США в нежелании быть гегемоном

      На Украине восстановили в должности обвиняемого в наличии паспорта России судью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости