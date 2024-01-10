Экс-главу футбольного клуба задержали по делу о взятке в 30 миллионов рублей

ФСБ задержала экс-главу ФК «Балтика» по делу о взятке в 30 миллионов рублей

В Калининграде ФСБ задержала двоих россиян по делу о посредничестве во взяточничестве на сумму в 30 миллионов рублей. Об этом в среду, 10 января, «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, деньги от «клиента», которым на деле оказался сотрудник правоохранительных органов, предназначались неким лицам из Янтарного городского округа за незаконную передачу в аренду двух участков под строительство гостиницы. В момент получения первых десяти миллионов посредников задержали. Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, речь идет об экс-главе футбольного клуба (ФК) «Балтика» 62-летнем Дмитрии Чепеле и 33-летнем Георгии Шевченко.

Обоим предъявили обвинение, Чепеля до 29 февраля отправили в СИЗО, его 33-летнего подельника, признавшего вину в полном объеме, отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Силовики выясняют, правда ли у задержанных имеются коррупционные связи в муниципальном образовании или же они пытались обмануть «клиента».

10 января сообщалось, что военное следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ России, которые были арестованы за получение взятки от настоятеля московского католического храма святого Людовика.