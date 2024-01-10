Комитет Верховной Рады предложил ряд правок в законопроект о мобилизации

Нардеп Гончаренко: комитет Рады предложил правки в законопроект о мобилизации

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности предложил ряд правок в законопроект о мобилизации. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

По словам нардепа, парламент рассмотрит возможность предоставления отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности. Право на отсрочку предложили предоставить обучающимся в интернатуре.

Возможность отсрочки предложили распространить на ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Кроме того, получение повесток через электронную почту могут отменить.

Правки предполагают введение основания для увольнения со службы военных, родственники которых не выжили в боевых действиях в Донбассе в 2014-2018 годах. Сроки увольнения срочников могут сократить.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз заявила, что законопроект о мобилизации содержит слишком много антиконституционных норм и коррупционных рисков. «Их многовато для одного законодательного акта», — сказала она.