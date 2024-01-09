Депутат Рады назвала законопроект о мобилизации антиконституционным

Депутат Рады Фриз: законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

Законопроект о мобилизации содержит слишком много антиконституционных норм. Предложение правительства назвала несовершенным депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз в эфире телемарафона на телеканале 1+1.

«Мы настаиваем на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных, и там их многовато для одного законодательного акта», — сказала Фриз.

Ранее украинский депутат Соломия Бобровская сообщила, что у парламентариев есть претензии к каждой второй статье предложенного кабинетом министров законопроекта.

В парламент Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из них подготовлены в качестве альтернативы предложению правительства.